Bolu'da Otobüse Arkadan Çarpan Kamyon Kazası: 1 Yaralı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde lastiği patladığı için orta şeritte durmak zorunda kalan yolcu otobüsüne, arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Otoyolun Ankara istikameti Dörtdivan ilçesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdem D. idaresindeki 34 UOP 52 plakalı yolcu otobüsünün sağ ön lastiği patladı. Orta şeritte durmak zorunda kalan otobüse, aynı yönde ilerleyen Kadri E. yönetimindeki 34 MNZ 215 plakalı kamyon arkadan çarptı. Meydana gelen kazada yedek şoför yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU