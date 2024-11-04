Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Otizmli Çocuk Evi Ateşe Verdi, Apartman Sakinlerinden Tepki

Bolu'da Otizmli Çocuk Evi Ateşe Verdi, Apartman Sakinlerinden Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da annesi markete giden 14 yaşındaki otizmli çocuk, evde yangın çıkardı. Olay sonrası apartman sakinleri, çocuğun annesine tepki göstererek 'Yettiniz artık' dedi. Acılı anne ise yaşananlara isyan etti.

Bolu'da annesi markete giden otizmli çocuk, evi ateşe verdi. Apartman sakinleri, "Yettiniz artık" diyerek çocuğun annesine tepki gösterdi.

Olay, İzzet Baysal Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 1. katında oturan kadın, 14 yaşındaki otizmli çocuğunu evde bırakıp markete gitti. Annesi markete giden çocuk, ağabeyi ile evdeyken evi ateşe verdi. Marketten dönen kadın evinde yangın çıktığını görünce şok oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evdeki çocuklar ve diğer dairelerde yaşayanlar ekipler tarafından tahliye edildi. Kısa sürede söndürülen yangında, dairede büyük hasar meydana geldi. Apartman sakinleri otizmli çocuğun annesine tepki göstererek, "Yettiniz artık" dedi. Acılı anne ise, "Bana 'Ne oldu komşu' diyeceklerine defol git diyorlar" diyerek isyan etti.

"Zor bir hayatları var"

14 yaşındaki otizmli çocuğun teyzesi Şükran Bozoğlu, "Ablamın otizmli bir çocuğu var. Çok problemli, yerinde durmuyor. Sürekli bakılması gerekiyor. Ablam da markete gitti. Onu bırakıp hiçbir yere gitmiyor. O kadar zor bir hayatları var ki zaten. Çocuğu bakımevine yerleştirmek için mahkemeye başvuruldu. Süreç işliyor, sonuç bekliyoruz ama bu süre içerisinde ona iyi kötü bakmak zorundalar" ifadelerini kullandı.

"İnsanları linç etmeye kalkıyorsunuz"

Apartman sakinlerine tepki gösteren Bozoğlu, "Apartmandan sürekli tepki var. Azıcık bir gürültü olsa kapıya geliyorlar. Bu özel bir çocuk. Bu bina hiçbir şey görmemiş. Dünyadan bihaberler. Siz ona yardımcı olmak yerine insanları linç etmeye kalkıyorsunuz" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi

AK Parti, kayyumlara 127. maddeyi gerekçe gösterdi

 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi

Kayyum kararları sonrası İmamoğlu'ndan sürpriz hamle

 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu

DEM'lilerin polise saldırdığı ana damga vuran kadın
TİM Başkanı Gültepe'den çok sert 'faiz' çıkışı

"Ülke batıyor, ayakta kalma şansı yok"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Konyaaltı, Serik 4-5 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yemekteyiz Derya kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Derya Azizoğlu kaç yaşında, nereli? BUSKİ Bursa su kesintisi! 4-5 Kasım Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 4-5 Kasım Ödemiş, Selçuk, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Osimhen Tottenham maçında yok mu? Hilmi Şen hangi partide siyaset yapıyordu? Cem Gölbaşı kimdir? Cem Gölbaşı kaç yaşında, nereli, hangi takımlı? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Kasım günün maçları nereden izlenir? 5 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Yengeç, Balık burcu yorumu! 5 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları ÖABT kalkıyor mu, ÖABT kaldırılacak mı? Eğitim bilimleri sınavı kalkıyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.