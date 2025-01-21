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Bolu'da Otel Yangını: 10 Ölü, 32 Yaralı

Bolu'da Otel Yangını: 10 Ölü, 32 Yaralı
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Yangından kaçmak isteyen bir kişi çarşafları bağlayarak pencereden atladı. Yangın sonrası tahliye çalışmaları devam ediyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 10 kişinin öldüğü 32 kişinin yaralandığı otel yangınından kurtulmak isteyen bir kişi, çarşafları birbirine bağlayarak pencereden atladı. Bu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi. Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yangından kurtulmak için çarşafları birbirine bağlayarak aşağı atladığı görüldü. Ayrıca aynı binanın başka bir penceresinden sarkıtılmış çarşaflar da dikkat çekti. Yine görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu.

Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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