Bolu'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'da çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Civril Mahallesi yolu kenarında henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU