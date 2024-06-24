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Bolu'da Ot Biçme Makinesinden Çıkan Kıvılcım Tarlada Yangına Neden Oldu

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Bolu'da bir vatandaşın ot biçme makinesiyle yaptığı çalışmalar sırasında çıkan kıvılcımlar tarlaya sıçradı ve yangın çıktı. Yangın, ağaçlık alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bolu'da ot biçme makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle tarlada yangın çıktı. Yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Yenisefa köyünün merkez mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasının kenarındaki yabancı otları temizlemek için bir vatandaş ot biçme makinesiyle çalışmalara başladı. Temizlik esnasında ot biçme makinesinden çıkan kıvılcımlar tarlaya sıçradı. Kıvılcım sıçrayan tarlada yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin büyümesiyle durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın, ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle tarlanın büyük bir kısmı küle döndü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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