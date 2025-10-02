Bolu'da Ormanlık Alanda Çöp Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Ağaççılar köyü mevkiinde ormanlık alanda çıkan çöp yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ağaççılar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çöp yangını çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin çevreye sıçramasını önleyerek yangını büyümeden söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. - BOLU