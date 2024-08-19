Bolu'da Orman Yolunda Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde orman yolunda kontrolden çıkan bir traktör devrildi ve sürücü yaralandı. Kaza sonrası sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde orman yolunda devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Kaza, Çağşak köyünde Mesut A. yönetimindeki 14 ES 741 plakalı traktör, orman yolunda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. Traktör sürücüsü meydana gelen kazada yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yaralanan Mesut A. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - BOLU