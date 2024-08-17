Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale havadan ve karadan devam ediyor. Vali Erkan Kılıç, yangının anızdan çıktığını değerlendirerek vatandaşların duyarlı olmasını istedi. Yangın sebebiyle 490 kişi tahliye edildi ve mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangınlarına müdahale havadan ve karadan devam ediyor. Bölgede incelemelerde bulunan Vali Erkan Kılıç, "Gözaltına alınan 4 arazi sahiplerinin işlemleri devam ediyor. Yangının anızdan çıktığını değerlendiriyoruz. Bu konuda da bütün vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Çünkü bunun nelere mal olduğunu hep beraber görüyoruz. Havaların sıcak olması, nemin düşük olması ve rüzgarla beraber yangın anında yayıldı" dedi.

Bekirfakılar köyündeki ormanlık alanda 15 Ağustos Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın sebebiyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde bulunan 490 kişi tedbir amacıyla tahliye edilerek akrabalarının yanına yerleştirildi. Yangınla mücadele çalışmaları 350 araç ve bin 250 personelin katılımıyla aralıksız devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarında 11 helikopter, 108 arazöz, 8 itfaiye aracı, 17 su tankeri, 41 ilk müdahale aracı, 11 dozer ve çeşitli iş makineleri görev alıyor.

"Sahada yaklaşık bin 250 personelimiz var. Bunun yanında 350 araç gereç şu anda yangına müdahale ediyor"

Bölgede incelemelerde bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Yangının üçüncü günündeyiz. Yangın şu anda tam kontrol altına alınmadı. Ama ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Sahada yaklaşık bin 250 personelimiz var. Bunun yanında 350 araç gereç şu anda yangına müdahale ediyor. AFAD, Orman Genel Müdürlüğü'nün personeli, sağlık personeli, jandarma, emniyet, Kızılay hepsi burada. Herkes can siperane çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda yangın belli noktalarda söndürüldü ama oralarda da tedbir amaçlı müdahaleler devam ediyor. Bizim amacımız yangının daha da yayılmasını önlemek" diye konuştu.

"490 kişiyi akrabalarının yanına yerleştirdik"

Çıkabilecek yangınlara anında müdahale etme noktasında ekiplerin çalışmalara devam ettiğini söyleyen Kılıç, "Bu yangınla ilgili bakanımız dün 4 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Şu anda onların işlemleri devam ediyor. Yangının anızdan çıktığını değerlendiriyoruz. Bu konuda da bütün vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Çünkü bunun nelere mal olduğunu hep beraber görüyoruz. İzmir, Manisa ve Bolu'da yangınlar var. Küçük çaplı yangınlarımız da ara ara çıkıyor. Onlarda fazla sorun olmuyor ama böyle büyük yangınlarda daha fazla emek harcamak gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda hepimizin duyarlı ve dikkatli olması gerekiyor. 490 kişiyi akrabalarının yanına yerleştirdik. Daha önce de ifade ettiğim gibi bunlar yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelli vatandaşlarımız. Vatandaş evini bırakmak istemiyor. Beyaz et sektöründen dolayı tavuk kümesleri var. Orada da çok büyük sayıda yetiştirilen tavuklar var. Ama bir şekilde vatandaşları ikna ettik. Süreci izleyeceğiz, inanıyorum ki kısa sürede her şey normale döner ve vatandaşlarımız evlerine, bağ bahçesine döner" şeklinde konuştu.

"Havaların sıcak olması, nemin düşük olması ve rüzgarla beraber yangın anında yayıldı"

Sünnet Gölü'nde helikopterlerin su aldığını söyleyen Vali Kılıç, "Su problemimiz yok. Helikopterler gölden su alıyor. Gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri devam ediyor. Bunlar arazi sahipleri. Havaların sıcak olması, nemin düşük olması ve rüzgarla beraber yangın anında yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz hızlı şekilde müdahale etti, bütün araçları yönlendirdik. Herkes olağanüstü gayret gösterdi. Temennimiz bu tip yangınlarla bir daha karşılaşmamak. Cenabı Allah ülkemizi her türlü afetlerden korusun diyoruz" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Göynük Dünya bolu Çevre Orman Yangınları Acil Durum Doğa 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title