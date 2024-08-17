Bolu'da Orman Yangınında Ekiplerin Kaçış Anları Kamerada
Bolu'da devam eden orman yangınına müdahale eden ekipler, rüzgarın ters esmesiyle alevlerin arasında kaldı. Ekiplerin kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bolu'da orman yangınına müdahale eden ekipler, rüzgarın ters esmesiyle alevlerin arasında kaldı. Ekiplerin kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Göynük'te 3 gündür devam eden orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarına katılan orman işletme personellerinden 5 kişi, rüzgarın tersten esmesiyle çevrelerini saran alevlerin arasında kaldı. Alevler ile aralarında 5 metre olan personellerin kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Dumandan etkilenen personeller, ilk müdahalelerinin ardından istirahate alındı. - BOLU