Bolu'da Orman Yangınında Ekiplerin Kaçış Anları Kamerada

Bolu'da orman yangınına müdahale eden ekipler, rüzgarın ters esmesiyle alevlerin arasında kaldı. Ekiplerin kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Göynük'te 3 gündür devam eden orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarına katılan orman işletme personellerinden 5 kişi, rüzgarın tersten esmesiyle çevrelerini saran alevlerin arasında kaldı. Alevler ile aralarında 5 metre olan personellerin kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Dumandan etkilenen personeller, ilk müdahalelerinin ardından istirahate alındı. - BOLU