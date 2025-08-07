Bolu'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Bolu'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
Bolu'nun Pelitçik köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekip sevk edildi. Karadan müdahale sürerken havadan destek için helikopter talep edildi.

Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına karadan ekiplerin müdahalesi sürerken, bölgeye helikopter desteği talep edildi.

Yangın, öğle saatlerinde Bolu merkez ilçeye bağlı Pelitçik köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köylülerin de su tankerleriyle söndürmeye destek verdiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havadan müdahale için helikopter takviyesi istendi. Yangının duyulması üzerine bölgeye giden Saççılar Köyü Muhtarı Cemal Öztürk, "İlk önce orman teşkilatı görmüş. Köylere verilen su tankları çok işe yarıyor. Bir yıl içince burada 3 yangın oldu ve yangınlara onlar müdahale etti. İtfaiye geldi, giremedi. Hala tanklar söndürüyor, bir tane arazöz var, ilk müdahaleyi yapan onlar" dedi. - BOLU

