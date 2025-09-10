Haberler

Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Küplüce köyü mevkiinde çıkan orman yangını, çevredeki vatandaşların ihbarı ile hızla söndürüldü. Yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

Bolu'nun Küplüce köyü mevkiinde orman yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Küplüce köyü mevkiinde çıktı. Yangına, karadan ekiplerin hızlı müdahalesinin yanı sıra, Gerede ilçesinde konuşlu bulunan yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Yapılan çalışmalar sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
24 saatte 5 ülkeye saldıran İsrail'den yeni tehdit: Harabe olacak

24 saatte 5 ülkeye saldıran İsrail'den yeni tehdit: Harabe olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AVM'de etek altı görüntü çeken şahıs böyle yakalandı

Etek altı sapığı böyle yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.