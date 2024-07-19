Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, yıldırım düşmesi sonucu meydana geldi ve Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Yangın, Bolu'nun Kıbrıscık ilçesi Yayla Orman İşletme Şefliği sorumluluğundaki ormanlık alanda çıktı. Yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen yangına Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi. Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 adet arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve yangın ekipleri olay yerine hızla hareket ederek yangına müdahale etti. Sarp bir arazide meydana gelen orman yangını için ekipler 700 metre hortum sererek yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Yangını büyük bir felakete yol açmadan söndüren Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekipleri olay yerinde soğutma çalışması yaptı. Yetkililer, vatandaşları orman yangınlarına karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman İşletme Müdürlüğü Orman Yangını Bolu Çevre Doğa 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Temmuz günün maçları nereden izlenir? Yıldız Sarayı nerede? Yıldız Sarayı açıldı mı? Yıldız Sarayı nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar? İstanbul-Koşuyolu elektrik kesintisi! 19 Temmuz Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangisi? KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 50'NCİ YILI l Kıbrıs Barış harekatı nedir, ne zaman oldu? Ayşe tatile çıksın ne demek? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu kim? Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel kimdir? Gelinim Mutfakta Nursel Ergin neden yok? Nursel Ergin Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? NFC özelliği nedir? Telefonda NFC özelliği nasıl açılır? NFC sensörü nerede? NFC açılımı nedir? 2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. ve 2. gün sınavları ne zaman, saat kaçta? KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi! Yıldız Sarayı girişi ücretli mi? Yıldız Sarayı hangi günler açık? ATM'lerden para çekiliyor mu? ATM'ler çalışıyor mu? ATM'ler neden çalışmıyor? Instagram Super Like özelliği nedir? Instagram Super Like özelliği nasıl kullanılır? Futbolda yabancı sınırı kalkacak mı? Yabancı oyuncu sınırı kalkıyor mu? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 Temmuz altın fiyatları yükseldi mi? ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçlarına nereden bakılır? Şeyha Mahra kimdir? Dubai Prensesi Şeyha Mahra eşinden boşandı mı?
Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir

Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title