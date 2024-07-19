Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Yangın, Bolu'nun Kıbrıscık ilçesi Yayla Orman İşletme Şefliği sorumluluğundaki ormanlık alanda çıktı. Yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen yangına Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi. Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 adet arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve yangın ekipleri olay yerine hızla hareket ederek yangına müdahale etti. Sarp bir arazide meydana gelen orman yangını için ekipler 700 metre hortum sererek yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Yangını büyük bir felakete yol açmadan söndüren Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekipleri olay yerinde soğutma çalışması yaptı. Yetkililer, vatandaşları orman yangınlarına karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. - BOLU