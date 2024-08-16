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Bolu'da orman yangını 28'inci saatinde

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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın 28 saattir devam ediyor.

Bolu'da orman yangını 28'inci saatinde

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında 28'inci saate girildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Dün, Bekirfakılar köyü mevkisinde ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye Bolu ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, dozer ve helikopterler sevk edildi. Ekiplerin, yangını söndürmek için başlattığı çalışma 28 saattir sürüyor. Yangın sebebiyle Yeniköy ile Bekirfakılar köyünde Ayvatlar Mahallesi ve Çaylak köyünde Seferler Mahallesi'nde 281 vatandaşın tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi. Akşam saatlerine kadar 118 arazöz, 7 iş makinesi ve 9 helikopter ile müdahale edildi. Gece saatlerinde helikopterler havadan müdahaleye ara verdi.

Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen 10 helikopterle havadan müdahale başladı. Yangının çıktığı bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Sünnet Gölü'nden helikopterler su alarak, alevlere püskürtmeye devam ediyor. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangının çıkış nedeninin ise anız yakmaktan olduğu düşünülüyor. Karadan müdahale ise 90 arazöz, 96 iş makinesi, 637 personelle sürüyor.

Öte yandan, orman yangını sebebiyle tedbir amacıyla Göynük-Nallıhan yolu trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını 3-sayfa Göynük Dünya Bolu 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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