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Bolu'da Orman Kaçakçılığı Denetimlerinde 5 Araç İşleme Alındı

Bolu'da Orman Kaçakçılığı Denetimlerinde 5 Araç İşleme Alındı
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Bolu'da orman kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 340 araç kontrol edildi ve 5 araca işlem yapıldı. Adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Bolu'da, orman kaçakçılığı denetimlerinde kaçak odunlarla yakalanan 3 araca adli, 2 araca ise idari işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da orman kaçaklığıyla mücadele kapsamında 282 mobil denetim noktasında farklı zamanlarda yapılan denetim ve kontrollerde, 340 araç durdurularak kaçak orman emvali taşıyıp taşımadıkları kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda 3 araca adli işlem, 2 araca ise idari yaptırım uygulandı. Tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin tüm bilgi, bulgu ve deliller Cumhuriyet Savcılığı'a teslim edilerek sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma işlemleri başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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