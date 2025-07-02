Bolu'da Orman İşçisi Ağaç Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Bolu'nun Mengen ilçesinde kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan orman işçisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Mengen ilçesine bağlı Karaşeyhler köyü Kabalaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede ağaç kesim işi yapan Yılmaz Karabak (69), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu altında kaldı. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karabak, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Karabak kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU