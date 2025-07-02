Bolu'da Orman İşçisi Ağaç Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Bolu'da Orman İşçisi Ağaç Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mengen ilçesinde kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan orman işçisi Yılmaz Karabak, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan orman işçisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Mengen ilçesine bağlı Karaşeyhler köyü Kabalaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede ağaç kesim işi yapan Yılmaz Karabak (69), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu altında kaldı. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karabak, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Karabak kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
AK Partili Güler'i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir?

AK Partili Güler'i kızdıran soru: Ülkeye düşmanlığının sebebi nedir?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'deki yangınlar 3 noktada sürüyor! Alevlerin sardığı ilçeyi böyle terk ettiler

Büyük kaçış! Hayvanlarıyla birlikte ilçeyi apar topar terk ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.