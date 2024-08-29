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Bolu'da orman işçileri arı saldırısına uğradı

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Bolu'da ormanlık alanda ağaçlara damga yapan 2 orman işçisi arıların saldırısına uğrayarak hastanelik oldu. İşçiler, arı sokmaları sonucu Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bolu'da ormanlık alanda ağaçlara damga yapan 2 orman işçisi arıların saldırısına uğrayarak hastanelik oldu.

Mudurnu ilçesine bağlı Avdullar köyünün ormanlık alanında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı orman işçileri ağaçlara damga işlemi yapmaya başladı. Ekiplerin çalışma yürüttüğü esnada toprağın altından yabani arı yuvası çıktı. Orman işçileri S.A. ve B.F'ye yaban arıları saldırdı. Arılardan kaçmaya çalışan işçilerin vücudunun farklı yerlerinden arı soktu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Orman işçileri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçiler, gözlem altına alındı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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