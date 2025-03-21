Bolu'da Operasyonda Likit Esrar Ele Geçirildi

Bolu'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, güvercin vitamini kutusunda 84,99 gram likit esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde H.Ç. isimli şahsın üzerinde, güvercin vitamini kutusu içerisinde 84,99 gram sıvı esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.Ç. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU