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Bolu'da Ocak Ayında 178 Trafik Kazası: 120 Yaralı

Bolu'da Ocak Ayında 178 Trafik Kazası: 120 Yaralı
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Bolu'da 2025 yılının ilk ayında meydana gelen 178 trafik kazasında can kaybı yaşanmazken, 120 kişi yaralandı. Kazaların 78'i yaralanmalı, 102'si ise maddi hasarlı olarak kaydedildi.

Bolu'da bir ayda 178 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda can kaybı yaşanmazken, 120 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2025 yılı ocak ayı trafik kazası istatistiklerini şehir şehir paylaştı. Paylaşılan verilere göre, Bolu'da 2025 yılının ilk ayında 178 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 78'i yaralanmalı, 102'sinin ise maddi hasarlı olduğu açıklandı. Kazalarda can kaybı yaşanmazken, 120 kişi yaralandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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