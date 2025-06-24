Bolu'da Narkotik Operasyonu: 102,88 Gram Kokain Ele Geçirildi

Bolu'da Narkotik Operasyonu: 102,88 Gram Kokain Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da yapılan bir polis uygulamasında durdurulan bir araçta 102,88 gram kokain bulundu. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Bolu'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 102,88 gram kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan B.K. (31), H.K. (48), M.G. (35) isimli şahısların hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahıslar üzerinde ve araçta arama yaptı. Narkotik köpeği Pako'nun da katıldığı aramada, aracın direksiyon alt kısmına gizlenmiş halde 102,88 gram kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump kameralar önünde küfretti

Trump kameralar önünde resmen küfretti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İranlı kadın: Biz rejimi desteklemiyor olabiliriz ama...

İranlı kadının isyanı: Biz rejimi sevmiyoruz ama...
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
Alvaro Morata'ya ölüm tehdidi! 19 yaşındaki taraftar tutuklandı

Galatasaraylı yıldıza ölüm tehdidi! 19 yaşındaki taraftar tutuklandı
Şota Arveladze Süper Lig'e geri dönüyor! 1 yıllık anlaşma sağlandı

Şota Arveladze 10 yıl sonra Süper Lig ekibine geri döndü
İran ateşkes öncesi Beerşeba'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var

Ateşkese dakikalar kala şehre bomba yağdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.