Bolu'da Narkotik Köpeği Hera Uyuşturucu Buldu

Bolu'da 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde narkotik köpeği "Hera" hünerlerini sergiledi. Hera'nın, oluşturulan özel parkurda uyuşturucu bulduğu anlar vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Bolu Kent Meydanı'nda 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü etkinlikleri düzenlendi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Yeşilay ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mimarlık Fakültesi öğrencileri stant kurdu. Meydanda bulunan vatandaşlara bağımlılıkla mücadele yöntemleri anlatıldı. Programa, Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Mehmet Avcı ve BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı da katıldı.

Programda, BAİBÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan Yeni Yaşam Köyü Rehabilitasyon Kampüsü projesi yoğun ilgi gördü. Projede yaş grupları ve cinsiyet farkı gözetilerek kampüs oluşturuldu. Kadın-erkek ayrı ayrı alanlarda olduğunda bağımlılıkla mücadele konusunda tedavinin verimli olduğu öğrenciler tarafından vatandaşlara anlatıldı.

Ayrıca stantların bulunduğu alanda polis ekipleri tarafından narkotik köpeği için parkur oluşturuldu. Polis memurları tarafından parkur alanı içerisine uyuşturucu madde saklandı. Araçtan indirilen narkotik köpeği Hera, hazırlanan parkurda uyuşturucu maddeyi aradı. Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen gösteride Hera kısa süre içerisinde uyuşturucunun saklı olduğu kutuya tepki verdi. Uyuşturucu maddeyi bulan Hera, vatandaşlar tarafından alkışlandı. - BOLU