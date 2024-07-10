Bolu'da motosikletle bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Bolu'da motosikletle bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kültür Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Namık Kemal Caddesi üzerinde seyreden Baran E. yönetimindeki 14 ACJ 339 plakalı motosiklet ile 4170 sokaktan çıkan bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve bisikletin üzerinde bulunan 2 küçük çocuğun yere düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 2'si çocuk 3 yaralı olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU