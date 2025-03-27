2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında

Otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor

Dünyaca ünlü bankacılık devinden Türkiye'ye dev yatırım
İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

İstanbul'da iki metro istasyonu kapatıldı
Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var

Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var

Bolu'da Motosikletin Park Halindeki Kamyonete Çarpması Sonucu 1 Yaralı

Bolu'da Motosikletin Park Halindeki Kamyonete Çarpması Sonucu 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da meydana gelen kazada, plakasız motosikletin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da motosikletin park halindeki kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolunun yan yolunda Sağlık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış K. (43) idaresindeki plakasız motosiklet, park halindeki 14 ACG 822 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada motosiklet kamyonetin altında sıkışırken, sürücü ise yola düşerek yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza nedeniyle aksayan trafiği kontrollü şekilde sağlarken, kamyonetin altına sıkışan motosiklet ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title