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Bolu'da Motosiklet Yangını: Alevler İçinde Kaldı

Bolu'da Motosiklet Yangını: Alevler İçinde Kaldı
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Bolu'da meydana gelen olayda, bir motosiklet bilinmeyen bir sebeple yangın çıkardı. Yangın hızla tüm aracı sardı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak motosiklet hurdaya döndü.

Bolu'da yangın çıkan motosiklet alev topuna döndü.

Olay, D-100 kara yolunun Kuruçay Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Görkem K. yönetimindeki 14 ACY 719 plakalı motosiklette, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede tüm motosikleti sardı. Alev alev yanan motosiklet, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sebebiyle motosiklet hurdaya döndü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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