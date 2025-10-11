Bolu'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Bolu'da motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Beşkavaklar Mahallesi İskender Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan S. idaresindeki 14 ACP 637 plakalı motosiklet ile Gürkan A. yönetimindeki 26 TU 335 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Emirhan S., Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildi. Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU