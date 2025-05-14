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Bolu'da Motosiklet ve Cip Çarpıştı: Sürücü Yaralı

Bolu'da Motosiklet ve Cip Çarpıştı: Sürücü Yaralı
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Bolu'da cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yusuf M. yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Aktaş Mahallesi Süreya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Yusuf M. yönetimindeki 14 ADC 021 plakalı motosiklet ile İsmail Ö. idaresindeki 14 DL 505 plakalı cip çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Yusuf M. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Yusuf M., ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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