Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak

Avrupa alarma geçti, ilk hamle geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma

AK Partili Meclis üyesine yaptığı hareketin bedeli ağır oldu
Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı

Ece'nin ölümünde dikkat çeken gözaltı
Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı

Adnan Oktar'a getirdiği köfte binbaşıya pahalıya patladı

Bolu'da Motosiklet Sürücülerine Ceza Yağdı

Bolu'da Motosiklet Sürücülerine Ceza Yağdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da trafik denetimlerinde polisten kaçan motosiklet sürücüsü 40 bin lira ceza aldı. Ayrıca başka bir motosiklet sürücüsüne de trafiğe uygun olmayan motoru nedeniyle aynı miktarda ceza kesildi. Denetimlerin Ramazan boyunca devam edeceği öğrenildi.

Bolu'da trafik polislerinin denetim noktasından kaçan motosiklet sürücüsü, kovalama sonucu yakalandı. Polisten kaçan sürücüye 40 bin lira, motorunun trafiğe uygun olmadığı tespit edilen başka bir sürücüye ise 40 bin lira cezai işlem uygulandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde denetimlerini sıkılaştırdı. Özellikle iftar saatlerinden sonra motosiklet sürücülerinin abart egzozla, otomobil sürücülerinin ise yüksek sesli müzikle rahatsızlık verdiği ihbarının yoğunlaştığı şehrin farklı noktalarında trafik ekipleri denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 14 ADE 729 plakalı motosiklet sürücüsü uygulama noktasından kaçtı. Trafik ekiplerinin peşine düştüğü sürücü, kovalamaca sonucunda yakalandı. Polisten kaçan sürücüye toplamda 40 bin liradan fazla cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerinin sürücüyü yakaladığı noktada bir başka motosiklet sürücüsü ise ekiplerin radarına takıldı. 14 ADG 873 plakalı motosikletinde abart egzoz, süspansiyon ve çeşitli aksesuarlar bulunduğu gerekçesiyle sürücüye 40 bin liraya yakın ceza kesildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birçok ekibin Ramazan ayı boyunca denetimlerini artırarak devam ettireceği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türk dizileriyle Türkçe öğrendi, sevimli halleri izleyenleri mest etti
img

Ece'nin ölümüyle gündeme geldi! "Ayahuasca" diziye bile konu olmuş
img

İki aile arasındaki kavgada silahlar çekildi: 3 ölü, 5 yaralı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü

Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
İstanbul'daki camide tartışmalara yol açan fotoğraf

İstanbul'daki camide tartışmalara yol açan fotoğraf
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
Suriye'de Şara'nın şakası yok! Ülkeyi karıştıran Esad'a çağrısı zehir zemberek

Ülkeyi kan gölüne çeviren Esad'a uyarısı zehir zemberek
İmamoğlu, seçim startını çok sert verdi: Çevremdeki insanların malvarlıklarına el koymuşlar

İmamoğlu seçim startını çok sert verdi: Malvarlıklarına el koymuşlar
CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an! Elindeki konuşma kağıdını yırttı

CHP'nin 8 Mart etkinliğine damga vuran an

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.