Bolu'da Motosiklet Minibüse Çarptı: 1 Yaralı

Bolu'da D-100 karayolunda minibüs ile kamyonun arasından geçmek isteyen motosiklet, minibüse çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Ankara istikametinde Kartalkaya Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeniçağa-Bolu arasında yolcu taşıyan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 ABK 471 plakalı yolcu minibüsü, önündeki kamyonu geçmek için sol şeride çıktı. Minibüsün sol şeride çıkmasıyla birlikte aynı istikamette seyreden Hakan A. idaresindeki 06 CZU 937 plakalı motosiklet, minibüs ile kamyonun arasından geçmek istedi. Sürücü kontrolü kaybedince motosiklet, yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hakan A., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - BOLU