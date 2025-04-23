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Bolu'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Bolu'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı
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Bolu'da 1 hafta içinde 4 farklı mahalleden motosiklet çalan 2 şüpheli, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Bolu'da 1 hafta içerisinde 4 farklı mahalleden 4 motosikleti çalan 2 şüpheli, polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da 1 hafta içerisinde 4 farklı mahalleden 4 vatandaşın motosikleti çalındı. Mağdur olan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı mahallede çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda motosiklet hırsızı M.K. ve E.E. isimli 2 şüpheli yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı. Çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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