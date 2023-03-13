Bolu'da motor satış bayisinde silahlı kavga: 2 yaralı

BOLU - Bolu'da bir motor satış bayisinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak üzerindeki bir motosiklet satış bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayiye gelen N.H. ile dükkan sahibi Kaan Efe arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle N.H., silahla Kaan Efe'nin bacaklarına doğru 6-7 el ateş etti. Şahıs, araya girmek isteyen Volkan Otlu'yu da silahla yaraladı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Kaan Efe Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Volkan Otlu ise İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildi. Olay yerinden kaçan şüpheli ise kısa sürede yakalandı.

Kaan Efe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.