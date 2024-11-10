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Bolu'da Mısır Yüklü Tır Devrildi, Otoyol Trafiğe Kapandı

Bolu'da Mısır Yüklü Tır Devrildi, Otoyol Trafiğe Kapandı
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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde mısır yüklü bir tırın devrilmesi sonucu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Sürücü yara almadan kurtulurken, olay yerinde jandarma ve Karayolları ekipleri müdahalede bulundu.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde mısır yüklü tır devrildi. Maddi hasarlı atlatılan kazada Otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Abant Gişeleri mevkisinde seyir halinde olan M.B. idaresindeki 41 B 5525 plakalı tane mısır yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada Ankara istikameti ulaşıma kapandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, Otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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