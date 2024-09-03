Bolu'da Miras Tartışması Kanlı Bitti: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Bolu'da miras meselesi sebebiyle çıkan tartışmada kayınbiraderini ve oğlunu ağır yaralayan, bir yeğeninin de ölümüne sebep olan sanığın, olay öncesindeki yansıdığı güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Dehşet saçan eniştenin, olaydan önce bagajdaki pompalı tüfeği alarak otomobilinin arka koltuğuna koyduğu anlar duruşmanın seyrini değiştirdi.

Olay, 15 Aralık 2023'de Bolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Kenan Ünen ile kayınbiraderi Ekrem Üreten arasında tartışma çıktı. Tartışmaya ikilinin oğulları Taner Ünen, Erhan Üreten ile Ersan Üreten de dahil oldu. Araçta bekleyen Kenan Ünen, yanında bulunan pompalı tüfekle baba ve oğullarına ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Tüfekten saçılan saçmalardan biri de oto yıkamacıda çalışan M.O.G'ye isabet etti.

Hayatını kaybetti

Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erhan Üreten, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 kişinin ağır yaralanmasına ve Erhan Üreten'in ölümüne neden olan Kenan Ünen hakkında, "Basit yaralama", "Mala zarar verme", "Silahla tehdit", "Tasarlayarak öldürme" ve "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açıldı. Tutuklu sanık Kenan Ünen'in 90 yıla kadar hapsi istendi.

Duruşmanın seyri değişti

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, Ekrem Üreten ile ailenin avukatları, tutuklu sanık Kenan Ünen, tutuksuz yargılanan oğlu Taner Üner ve avukatları hazır bulundu. Sanığa tasarlayarak adam öldürme suçundan ceza verilmesi gerektiğini belirten Üreten ailesinin avukatı Sinan Barut, olaydan 5 dakika öncesine ait ilk kez ortaya çıkan güvenlik kamera kaydını mahkeme heyetine sundu.

Kenan Ünen'in olaydan önce bagajda bulunan pompalı tüfeği alarak otomobilinin arka koltuğuna koyduğu ve o anda oğlu Taner Üner'in de yanında olduğunu gösteren videonun mahkeme heyeti tarafından da izlenmesi duruşmanın seyrini değiştirdi. Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Kenan Ünen ise olayda öldürme kastının bulunmadığını iddia etti. Mahkeme heyeti, videonun bilirkişi tarafından incelenmesi için duruşmayı erteledi. - BOLU