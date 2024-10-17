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Bolu'da Miras Tartışması Kana Bulandı: Enişteye Müebbet Hapis

Bolu'da Miras Tartışması Kana Bulandı: Enişteye Müebbet Hapis
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Bolu'da miras meselesi yüzünden çıkan tartışmada, kayınbiraderini ve oğlunu ağır yaralayan enişte, bir yeğeninin de ölümüne sebep oldu. Mahkeme, Kenan Ünen'e müebbet hapis ve 22 yıl ceza verdi.

Bolu'da miras meselesi sebebiyle çıkan tartışmada kayınbiraderini ve oğlunu ağır yaralayan, bir yeğeninin de ölümüne sebep olan enişte, müebbet hapis ve 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 15 Aralık 2023'de Bolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Kenan Ünen ile kayınbiraderi Ekrem Üreten tartışmaya başladı. Tartışmaya ikilinin oğulları Taner Ünen, Erhan Üreten ile Ersan Üreten de dahil oldu. Araçta bekleyen Kenan Ünen, yanında bulunan pompalı tüfekle baba ve oğullarına ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Tüfekten saçılan saçmalardan biri de oto yıkamacıda çalışan M.O.G.'ye isabet etti.

Hayatını kaybetti

Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erhan Üreten, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 kişinin ağır yaralanmasına ve Erhan Üreten'in ölümüne neden olan Kenan Ünen hakkında, "Basit yaralama", "Mala zarar verme", "Silahla tehdit", "Tasarlayarak öldürme" ve "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açıldı. Tutuklu sanık Kenan Ünen'in 90 yıla kadar hapsi istendi.

Tasarlayarak adam öldürme suçundan ceza verilmesi istendi

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, Ekrem Üreten ile ailenin avukatları, tutuklu sanık Kenan Ünen, tutuksuz yargılanan oğlu Taner Ünen ve avukatları hazır bulundu. Üreten ailesinin avukatı, tutuklu yargılanan Kenan Ünen ve tutuksuz yargılanan oğlu Taner Ünen'e tasarlayarak adam öldürme suçundan ceza verilmesi gerektiğini ifade etti.

Mahkeme kararını verdi

Mahkeme heyeti tarafından tutuklu yargılanan sanık Kenan Ünen'in kişiyi kasten öldürmek suçundan müebbet hapis ve 2 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 22 yıl hapsine karar verildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika Mahkeme 3-sayfa Hukuk Miras bolu Suç

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