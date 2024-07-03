Bolu'da Miras Tartışması: Bir Ölü, İki Yaralı

Bolu'da miras meselesi sebebiyle çıkan tartışmada kayınbiraderini ve oğlunu ağır yaralayan, bir yeğeninin de ölümüne sebep olan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen sanığın eşi, "Abim bana vaat ettiği mirası vermedi. Mahkeme kararıyla değil kendi aramızda anlaşma sağladık. Yerleri bölüştük. Ben, 'abimdir' dedim, bana yanlış yaptı" dedi.

Olay, 15 Aralık 2023'te Bolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Kenan Ünen ile kayınbiraderi Ekrem Üreten arasında tartışma çıktı. Tartışmaya ikilinin oğulları Taner Ünen, Erhan Üreten ile Ersan Üreten de dahil oldu. Araçta bekleyen Kenan Ünen, yanında bulunan pompalı tüfekle baba ve oğullarına ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Tüfekten saçılan saçmalardan biri de oto yıkamacıda çalışan M.O.G.'ye isabet etti.

Hayatını kaybetti

Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erhan Üreten, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 kişinin ağır yaralanmasına ve Erhan Üreten'in ölümüne neden olan Kenan Ünen hakkında, "Basit yaralama", "Mala zarar verme", "Silahla tehdit", "Tasarlayarak öldürme" ve "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açıldı. Tutuklu sanık Kenan Ünen'in 90 yıla kadar hapsi istendi.

Sanık Kenan Ünen'in Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Salonda tutuksuz sanıklar Ekrem Üreten, Taner Ünen, Kenan Ünen'in eşi Zülfiye Ünen ile kızı Aslı Ünen ve taraf avukatları hazır bulunurken, sanık ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

"Abim bana vaat ettiği mirası vermedi"

Duruşmada söz hakkı verilen Kenan Ünen'in eşi, Ekrem Üreten'in de kız kardeşi Zülfiye Ünen, "Abim, bana vaat ettiği mirası vermedi. Mahkeme kararıyla değil kendi aramızda anlaşma sağladık. Yerleri bölüştük. Ben, 'abimdir' dedim. Bana yanlış yaptı" dedi.

"Dayım, 'size huzur vermeyeceğim' diyerek tehdit etti"

Babası Kenan Ünen ve dayısı Ekrem Üreten arasında miras sebebiyle husumet bulunduğunu dile getiren Aslı Ünen, "Bu olayların en başında dayım, 'şirkete müdür seçeceğim' diyerek anneme söyledi. Annem feragatnameyi istemedi. Dayım sonra babamı iş yerinde tehdit etmiş. Ardından annem ve ben evdeyken dayım geldi. 'Size huzur vermeyeceğim' diyerek tehdit etti. Annem de bu şekilde baş edemeyince mahkemeye başvurdu. Sonra dayımla annem kendi aralarında anlaştı ancak bize vaat edilen verilmedi" diye konuştu.

"Tanık beyanlarını kabul etmiyorum"

Tanıkların beyanlarını kabul etmeyen maktul Erhan Üreten'in babası Ekrem Üreten, sanığın tutukluluğunun devamını talep etti.

Sanık Kenan Ünen ise, "Takdir mahkememizindir" dedi. Ardından söz alan avukatı, 90 yıla kadar hapis cezası istenen Kenan Ünen'in suçun değişme durumundan dolayı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Kenan Ünen'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - BOLU