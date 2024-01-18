Bolu'da minibüsle çarpışan otomobilin yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kuruçay Mahallesi'nde Kümbet Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kümbet Sokak üzerinde seyreden Sefa M. yönetimindeki 44 DU 284 plakalı minibüs ile akaryakıt istasyonundan çıkan Ali K. idaresindeki 14 ABE 889 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak beton duvara çarptı ve yan yattı. Kazada sürücü Ali K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU