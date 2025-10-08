Haberler

Bolu'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Kaza, Ankara-Zonguldak kara yolunun Bolu geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Hasan G. idaresindeki 35 CMJ 939 plakalı minibüs, Dorukhan Tüneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Minibüs, karşı yönden gelen Hakan H. yönetimindeki 06 HB 4525 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Yüksel H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Yüksel H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

