Bolu'da Medikal Üretim Fabrikasında Yangın Çıktı

Bolu'da medikal ürünler üreten bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kentin Merkez ilçesine bağlı Berkköy mevkisinde fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikayı sararken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor. - BOLU