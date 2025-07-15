Bolu'da Medikal Üretim Fabrikasında Yangın Çıktı

Bolu'da Medikal Üretim Fabrikasında Yangın Çıktı
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Bolu'nun Berkköy mevkisindeki medikal ürünler üreten bir fabrikada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yangın söndürme çalışmaları başladı.

Bolu'da medikal ürünler üreten bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kentin Merkez ilçesine bağlı Berkköy mevkisinde fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikayı sararken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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