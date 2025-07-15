Bolu'da Medikal Fabrikada Yangın: Müdahale Devam Ediyor

Bolu'da Medikal Fabrikada Yangın: Müdahale Devam Ediyor
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Bolu'da medikal ürünler üreten bir fabrikada çıkan yangın, çevredeki evleri tehdit ediyor. Yangına karşı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Gerede Orman İşletme Müdürlüğü'nden helikopter de destek için bölgeye gönderildi.

Bolu'da medikal ürünler üreten fabrikada çıkan ve çevredeki evleri de tehdit eden yangına müdahale sürüyor.

Kentin Merkez ilçesine bağlı Berkköy mevkisindeki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Ekipler alevlerle mücadele ederken, yangının boyutu dron ile havadan da görüntülendi.

Ayrıca, söndürme çalışmalarına destek için Gerede Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir helikopterin de bölgeye istendiği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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