Bolu'da Medikal Fabrikada Yangın: Müdahale Devam Ediyor

Bolu'da medikal ürünler üreten fabrikada çıkan ve çevredeki evleri de tehdit eden yangına müdahale sürüyor.

Kentin Merkez ilçesine bağlı Berkköy mevkisindeki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Ekipler alevlerle mücadele ederken, yangının boyutu dron ile havadan da görüntülendi.

Ayrıca, söndürme çalışmalarına destek için Gerede Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir helikopterin de bölgeye istendiği öğrenildi. - BOLU