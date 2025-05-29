Bolu'da Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

BOLU - Bolu'da FETÖ soruşturması kapsamında Maydonoz Döner şubelerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM), kentte faaliyet gösteren Maydonoz döner şubelerinde "FETÖ'ye finansman sağlama" yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda KOM ekiplerince operasyon yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Bolu'da 5, Samsun ilinde 1 olmak üzere toplamda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.A.ve N.K.sorgulanmak üzere Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri biten 1'i kadın 6 kişi sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye getirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.