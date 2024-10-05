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Bolu'da Market Kasiyerini Tehdit Eden Şahıs Yakalandı

Bolu'da Market Kasiyerini Tehdit Eden Şahıs Yakalandı
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Bolu'daki bir zincir markette kasiyeri bıçakla tehdit ederek para gasp eden I.D. (20) polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli, basın mensuplarına dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Bolu'da bir marketin kasiyerini bıçakla tehdit ederek, kasadaki bir miktar parayı gasp eden şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Kültür Mahallesi'nde bulunan bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete giren I.D. (20), bir süre markette dolaştı. I.D. markette görev yapan kasiyeri yanında bulunan bıçakla tehditler savurarak, kasadan para istedi. Bir miktar parayı alan I.D. marketten çıkarak uzaklaştı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemenin ardından şahsın kimliğini tespit etti. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra şüpheli kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

"Zengin çalarken alkışlayın, gariban çalarken suçlayın"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan I.D. adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri tarafından mahkemeye götürülen I.D., çekim yapan basın mensuplarına, "Zengin çalarken alkışlayın, gariban çalarken suçlayın" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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