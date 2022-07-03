Bolu'da mantardan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Bolu'da mantardan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bolu'da mantardan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Bolu'da, yedikleri mantardan zehirlenen 3 kişi hastanede tedavi altına alınırken, 2 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Bolu'da, yedikleri mantardan zehirlenen 3 kişi hastanede tedavi altına alınırken, 2 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesi Yukarıörenbaşı köyünde yaşayan 2 kişi ile Seben ilçesi Solaklar Yaylası'nda yaşayan 1 kişi topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye gitti. Hastanede yapılan tetkiklerde 3 kişinin yedikleri mantarlardan dolayı zehirlendikleri belirlendi.

Tedavi altına alınan 3 kişiden 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de yağışların artması nedeniyle doğada yetişen mantarların üremesinde artış olduğundan mantar tüketimine bağlı olası zehirlenmelere karşı vatandaşlarımızın bilmedikleri mantarları toplamamaları ve tüketmemeleri konusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ederiz" denildi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gerede Seben Bolu 3. Sayfa Haberler

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