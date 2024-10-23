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Bolu'da Mantar Toplarken Patlamamış Havan Topu Mermisi Bulundu

Bolu'da Mantar Toplarken Patlamamış Havan Topu Mermisi Bulundu
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Bolu'da bir vatandaş ormanlık alanda mantar toplarken küflenmiş ve patlamamış bir havan topu mermisi buldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, mermiyi kontrollü bir şekilde imha etti.

Bolu'da ormanlık alan içerisinde mantar toplarken bir vatandaş, küflenmiş ve patlamamış halde havan topu mermisi buldu. Jandarma tarafından mermi, kontrollü olarak imha edildi.

Bolu'da Hamzabey köyü sınırlarında bir vatandaş mantar toplamaya gitti. Ormanlık alanda mantar arayan vatandaş, küflenmiş ve patlamamış halde havan topu mermisi buldu. Merminin fotoğraflarını çeken vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye intikal etti. Patlamamış halde ormanda duran mermiyi kontrollü bir şekilde alan ekipler, mermiyi imha etti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik Olaylar 3-sayfa Güncel Doğa bolu

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