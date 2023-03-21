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Bolu'da maden ocağında göçük: 7 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Bolu'da maden ocağında göçük: 7 yaralı

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçük neticesinde 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde özel bir maden işletmesinde meydana gelen göçük neticesinde 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında özel işletmeye bağlı bir maden ocağında işçilerin kömür çıkarmak için çalışma yaptığı esnada tahkimat direği kırıldı. Direğin kırılmasıyla birlikte göçük meydana geldi. Göçüğün altında kömür çıkarmak isteyen 7 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Maden ocağında meydana gelen göçme neticesinde yaralanan Murat S., Yıldıray H., Ramazan A., İsmail Y. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gökçesu Mengen Maden Bolu 3. Sayfa Haberler

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