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Bolu'da lise öğrencisi bıçaklı saldırıya uğradı

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Bolu'da bir lise öğrencisi, okula giderken tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı ve kolundan yaralandı. Genç kız hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da lise öğrencisi kız, öğle saatlerinde okula gittiği sırada tanımadığı şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Karaçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle yemeğini evinde yedikten sonra okula gitmek için evinden çıkan G.A. (17), Karaçayır Mahallesi 3217. Sokak'ta tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bıçak darbesiyle sol kolundan yaralanan G.A., evinin bulunduğu siteye kaçarak durumu ailesine söyledi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan G.A., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri genç kızın saldırıya uğradığı mahallede geniş çaplı inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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