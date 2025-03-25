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Bolu'da Kuru Ot Yangını Büyüdü, İtfaiye Müdahale Etti

Bolu'da Kuru Ot Yangını Büyüdü, İtfaiye Müdahale Etti
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Bolu'da dere kenarındaki kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, rüzgar etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının nedeni araştırılıyor.

Bolu'da dere kenarındaki kuru otların alev almasıyla çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, Mudurnu ilçesi Karacakaya Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere kenarındaki kuru otların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ağaç ve çalılık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yaklaşık 2 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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