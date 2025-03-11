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Bolu'da Kurallara Aykırı Motosiklet Sürüşü Yapan Çocuk Sürücüye 40 Bin Lira Ceza

Bolu'da Kurallara Aykırı Motosiklet Sürüşü Yapan Çocuk Sürücüye 40 Bin Lira Ceza
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Bolu'da sosyal medya üzerinden tehlikeli motosiklet sürüşü paylaşan 15 yaşındaki C.A.Ö., polis tarafından yakalandı. Sürücüye toplamda 40 bin 514 lira para cezası kesilirken, motosikleti de trafikten men edildi.

Bolu'da kurallara aykırı motosikletiyle sosyal medya hesabından paylaşım yapan çocuk sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye, 40 bin 514 lira para cezası kesilirken, motosikleti trafikten men edildi.

Bolu'da gece saatlerinde 01 AEZ 865 plakalı motosikletiyle kuralları hiçe sayarak, kazaya davetiye çıkartan C.A.Ö. (15) isimli çocuk sürücünün tehlikeli yolcuğu bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tepki yağan görüntülerin ardından Bolu Valiliği harekete geçti. Kazaya davetiye çıkartan sürücü, Karadere Ccaddesi üzerinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye, "sürücü belgesiz araç kullanmak, görüşü engelleyecek süs aksesuar eşya ve çıkıntıları olan araç kullanmak, direksiyon sistemleri tadilatını 30 gün içinde araç tescil belgesine işletmemek" maddelerinden 40 bin 514 lira tutarında trafik idari para cezası yazıldı.

"40 bin 514 lira tutarında idari para cezası uygulanmıştır"

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya paylaşımları ile vatandaşlarımız ve yayalarımız tarafından ihbara konu olan motosiklet, Karadere Caddesi Öğretmenevi önünde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yakalanmış; sürücüsüne Trafik Kanunu'nun, 'sürücü belgesiz araç kullanmak, görüşü engelleyecek süs aksesuar eşya ve çıkıntıları olan araç kullanmak, direksiyon sistemleri tadilatını 30 gün içinde araç tescil belgesine işletmemek' maddelerinden 40 bin 514 lira tutarında trafik idari para cezası düzenlenmiş, bahse konu motosiklet trafikten men edilmiş, çekici marifetiyle Yediemin Otoparkına çekilmiştir" ifadelerine yer verildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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