Bolu'da Kumar Operasyonu: 700 TL Para Ele Geçirildi

Bolu'da kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine yapılan baskında 700 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Bolu'da kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine yapılan baskında 700 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde kumar oynanan ve oynatılan mekanlara yönelik çalışma başlatıldı. Kent merkezinde kumar oynatıldığı tespit edilen bir işyerine ekipler tarafından baskın yapıldı. Suçüstü yapan polis ekipleri, 700 lira para ele geçirdi. Kumar kartlarına da el koyan ekipler, olayla ilgili bağlantısı olan 7 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. - BOLU