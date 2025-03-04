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Bolu'da Kumar Baskını: 5 Kişiye 46 Bin Lira Ceza

Bolu'da Kumar Baskını: 5 Kişiye 46 Bin Lira Ceza
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Bolu'da kumar oynatıldığı belirlenen bir dernek lokaline düzenlenen baskında, kumar oynayan 5 kişiye toplam 46 bin 235 lira ceza kesildi. Şahıslar hakkında ek işlemler de yapıldı.

Bolu'da kumar oynatıldığı tespit edilen bir dernek lokaline düzenlenen baskında, 5 kişiye toplam 46 bin 235 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince şehir genelinde kumar oynanan ve oynatılan mekanlara yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, Bahçelievler Mahallesi'nde kumar oynatıldığı tespit edilen bir derneğin lokaline ekipler tarafından baskın yapıldı. Kumar oynadıkları tespit edilen iş yeri sahibi dahil 5 şahsa kişi başı 9 bin 247 lira olmak üzere toplamda 46 bin 235 lira para cezası kesildi. Ayrıca şahıslar hakkında işlem de yapıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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