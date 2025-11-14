Bolu'da Köpeklerden Kaçan Genç, Araba Korna Sesiyle Kurtarıldı

Bolu'da 6 köpeğin kovaladığı genci aracının korna sesiyle kurtaran Mert Gözüaçık, "Arabama aldım, evine kadar bıraktım. Korkmuş, nefes nefese kalmış. 200-300 metre koşturmuş biz anca yetiştik" dedi.

Geçtiğimiz gün Bolu'nun Paşaköy Mahallesi'nde bir genç, sokak köpeklerinin bir anda peşine düşmesiyle koşmaya başladı. O esnada aracıyla yoldan geçen Mert Gözüaçık, durumu görerek anında müdahale etti. Köpekleri korna sesleriyle uzaklaştıran Gözüaçık, sonrasında genci arabasına alarak güvenli bir şekilde evine bıraktı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Korkmuş, nefes nefese kalmış"

Köpeklerin kovalamasının ardından gencin nefes nefese kaldığını ifade eden Mert Gözüaçık, Eşimle işimden evime dönerken, gece saatlerinde Paşaköy Mahallesi'nde bu olay meydana geldi. 5-6 tane köpek, kardeşimizi kovalıyordu, bende araçla aralarına girerek engel olmaya çalıştım. Arabama aldım, evine kadar bıraktım. Korkmuş, nefes nefese kalmış. 200-300 metre koşturmuş biz anca yetiştik" diye konuştu.

"İyilik iyidir"

Yetkililerin gereğini yapacağını ifade eden Gözüaçık, "Biz bu paylaşımı yetkilileri eleştirmek için yapmadık. Yetkililer gereğini yapacaktır. Hayvanlarımız canlarımız ama en önemlisi insanlarımız. İyilik iyidir" dedi. - BOLU