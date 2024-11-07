Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Köpek Kulübelerine Ateş Açan Yaşlı Adam Serbest Bırakıldı

Bolu'da Köpek Kulübelerine Ateş Açan Yaşlı Adam Serbest Bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Alpağut Mahallesi'nde, köpekler için konulan kulübeleri ateşe veren 72 yaşındaki İbrahim U., kendisine tepki gösteren kişiye bıçak çekti. Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bolu'da köpek kulübelerini ateşe verip ardından kendisine tepki gösteren kişiye bıçak çeken yaşlı adam, emniyetteki ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün Alpağut Mahallesi 210 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle halkı, sokak köpekleri için boş arazi üzerine bir süre önce sahibinden izin alarak 2 kulübe koydu. Köpeklerin kışın üşümemesi için konulan kulübeleri görüp tepki gösteren bitişikteki boş arazinin sahibi İbrahim U. (72) da kulübeleri ateşe verdi. Dumanı fark eden bir mahalle sakini yangını söndürürken İbrahim U.'ya tepki gösterdi. Bunun üzerine İbrahim U., E.A.'ya bıçak çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. E.A., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Emniyete çağrılan İbrahim U., ifadesi sonrası serbest bırakıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Anne kürsüyü yumrukladı, baba salonu terk etti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

Duruşmada sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KOSKİ Konya su kesintisi! 7-8 Kasım Meram, Akşehir, Kulu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Konyaaltı, Korkuteli 7-8 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 7-8 Kasım Yıldırım, Nilüfer, İznik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Kasım Ödemiş, Menemen, Karabağlar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp CANLI izle izle! 7 Kasım Perşembe Siyah Kalp 8. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? İnci Taneleri CANLI izle! 7 Kasım İnci Taneleri 21. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 39. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, Nurdağı, Oğuzeli 7-8 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Meraklı Adamın 10 Günü filmi çıktı mı, ne zaman yayında? Meraklı Adamın 10 Günü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aile Arasında filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Arasında filmi ne zaman, nerede çekildi? KPSS P1 nedir? KPSS P1 hangi meslekler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.