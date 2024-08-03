Bolu'da kontrolden çıkan tır, uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Mudurnu- Bolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU